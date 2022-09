Sporting Cristal es el líder del Torneo Clausura. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

La dirigencia de Sporting Cristal sostuvo esta mañana una reunión con las autoridades para recibir las garantías y así poder jugar ante ADT el próximo jueves 29. Sin embargo, la respuesta fue negativa: la Policía Nacional del Perú desplegará toda su atención en las próximas elecciones municipales y con ello dicho encuentro deberá reprogramarse.

RPP Noticias pudo conocer que en Sporting Cristal están en constante comunicación con la Liga Profesional de Fútbol para encontrar rápido una fecha libre y el partido se juegue en el Estadio Nacional como estaba previsto. Los contactos son positivos y es probable que la confirmación incluso llegue hoy en horas de la noche.

En Sporting Cristal esperan tener la confirmación con la nueva fecha y de inmediato anunciarán en sus redes sociales el precio de las entradas y paquetes familiares para que los hinchas puedan asistir al partido.

Sporting Cristal igualó 1-1 ante Deportivo Binacional el pasado domingo y por el momento es líder en solitario del Torneo Clausura con 25 puntos.

Dos partidos más deben reprogramarse

El duelo entre Sporting Cristal vs ADT no es el único que tendrá que reprogramarse. Los duelos entre Alianza Lima y San Martín, fijado para el miércoles 28, y el cotejo entre Cantolao vs Stein deberán adelantarse o postergarse hasta después de las elecciones.

