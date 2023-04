Renato Solís ha sido campeón en Sporting Cristal. | Fuente: @ClubSCristal

Sporting Cristal ha ido de más a menos en lo que va de temporada. El último viernes, los celestes empataron a uno frente a César Vallejo por el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson.

En dicho partido, Sporting Cristal tuvo como portero titular a Renato Solís. Precisamente, el guardameta, tras la igualdad con los poetas en condición de local, tuvo la palabra en conferencia de prensa y respondió respecto al momento celeste, que prácticamente queda fuera de la pelea en el Apertura, lejos de la punta.

"Personalmente no creo que estemos en crisis. Los insultos no influyen, lo que diga la hinchada a mis compañeros. No nos acompañó el resultado, pero metimos", sostuvo el arquerod de Cristal.

Sporting Cristal no viene bien en la Liga 1

Luego, fue consultado respecto al duelo clave ante The Strongest el martes en el Estadio Nacional por la Copa Libertadores. Los celestes no tienen puntos a nivel continental.

"Esta situación se puede revertir en tres o cuatro días. Si sumamos de a tres, vamos a retomar el camino de la victoria", remarcó.

Por último, Renato Solís le envió un claro mensaje a los hinchas de Sporting Cristal. Espera que el 'Extremo Celeste' apoye en los partidos que se vienen en el corto plazo.

"Hay que apoyar al equipo y tener paciencia. Hace un mes clasificamos a la fase de grupos de la Libertadores. Hicimos las cosas bien, hoy andan mal, aunquen podemos revertir esto", indicó el arquero.

El futuro del DT de Sporting Cristal

Por otra parte, este sábado el entrenador Tiago Nunes dará una conferencia de prensa, en donde dará cuenta de si continúa o no como director técnico del primer equipo.

RPP pudo conocer que el estratega brasilero puso su cargo a disposición y que no desea continuar en el elenco de La Florida.

