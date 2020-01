Carlos Lobatón anotó cuatro goles oficiales con Sporting Cristal en el 2019. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

Los hinchas de Sporting Cristal amanecieron con una buena noticia: Carlos Lobatón iba a seguir en la institución, pero no como jugador. A sus 39 años, 'Loba' decidió colgar los botines y se confirmó que continuará trabajando en el cuadro rimense, pero en el área administrativa y ya no formandio parte del plantel principal.

En la conferencia de prensa donde se confirmó esta decisión, el gerente general de Sporting Cristal, Alfonso García Miró, destacó el hecho de que un referente de la institución como Carlos Lobatón pueda seguir en ella. Asimismo, indicó que no existe un lugar donde el exjugador recibirá más cariño.

"El año no podía iniciarse de mejor manera en Sporting Cristal que dando a conocer que Carlos Lobatón, nuestro ídolo, seguirá trabajando mucho más tiempo en el club. Es un final feliz para todo el pueblo celeste, pues no hay lugar donde él se pueda sentir más querido que aquí. Además, no hay profesional que le haga tan bien al club como él en su nueva faceta", dijo.

Si bien Carlos Lobatón tuvo la posibilidad de continuar su carrera como futbolista en Cienciano o Sport Boys, prefirió retirarse e iniciar una trayectoria como gestor deportivo. Sin embargo, aún no se ha dado a conocer cuál será su cargo en Sporting Cristal y en los próximos días se debería estar definiendo.