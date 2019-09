Manuel Barreto reemplazó a Claudio Vivas en la dirección técnica de Sporting Cristal. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

Los nuevos dueños de Sporting Cristal no piensan hacer mayores cambios en lo deportivo. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, uno de los fundadores de Innova Sports, Joel Raffo, manifestó que no se les ha pasado por la mente sacar a Manuel Barreto del cargo como entrenador y le darán todas las facilidades que él solicite.

"Vamos a garantizar la continuidad de la filosofía y los resultados que se han venido dando. No van a haber cambios estructurales y vamos a darle las garantías tanto a la gerencia como al cuerpo técnico para que puedan desempeñar sus funciones de la mejor manera. Si hay un partido este sábado, no podemos dar ninguna señal de inestabilidad porque porque lo deportivo es lo más importante de todo", dijo.

Por otro lado, Joel Raffo dio a conocer que planean elaborar una especie de directorio para la toma de decisiones en el club. Asimismo, no le cerró las puertas a la cancha de que este sea integrado por exdirectivos de Sporting Cristal.

"Va a haber un directorio que va a ser conformado por distintos perfiles, pero lo que no va a cambiar es la identificación y vínculo con Sporting Cristal. En las últimas horas hemos recibido apoyo y aliento de muchísima gente que no me imaginaba que tenía tantas ganas de alentar proyectos como este. No descarto que hayan exdirigentes, vamos a seleccionar a los que consideremos que pueden aportar lo mejor al club", sentenció.