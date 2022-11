Omar Merlo tuvo éxito en su paso por Sporting Cristal. | Fuente: Liga 1

Omar Merlo no sigue en Sporting Cristal. Luego de cinco temporadas en la tienda celeste, el central argentino le dijo adiós al equipo de La Florida.

Al confirmarse su salida de Sporting Cristal, Omar Merlo dio un emotivo mensaje por medio de su cuenta oficial en Instagram. Se mostró agradecido por los años que pasó en el cuadro rimense, del que se va con títulos bajo brazos. Rápidamente, su publicación se volvió viral entres los hinchas del club.

"¡Así de feliz fui con esta camiseta. Hoy me toca despedirme y no se cómo agradecer a tantas personas, 5 años hermosos, 5 años inolvidables! Me llevo momentos que estarán en mi memoria toda la vida, me llevo a la peruanita más linda (mi hija) y me llevo infinitos mensajes de cariño y la amistad de mucha gente que nos ha ayudado y nos han hecho sentir en casa, así como nos paso cuando estuvimos en Chile", dijo Merlo.

El mensaje de Omar Merlo a Sporting Cristal

En otro momento, el exjugador del Huachipato espera que los celestes continúen como uno de los mejores conjuntos de la Liga 1 y que sigan cosechando éxitos.

"Mi familia y yo nos vamos felices y eternamente agradecidos. A mis compañeros y a toda esta familia que compone Cristal, les deseo el mayor de los éxitos y siempre voy a estar haciendo fuerzas por ustedes como un hincha mas", indicó.

Por último, Omar Merlo le envió unas líneas directas a los fanáticos de Sporting Cristal. Los tendrá más que presente en el futuro.

"Y por último a esta hinchada, increíble haber recibido tanto amor por parte de ustedes", indicó el también exfutbolista de Colon, River Plate, Platense y Unión San Felipe.

Merlo y lo que ganó con Sporting Cristal

En su paso por el club peruano, fue campeón de la Liga 1 en dos oportunidades y también celebró en la Copa Bicentenario.

Además, con la camiseta de River Plate ganó la Liga Profesional de 2008. De momento, no tiene ofertas para pasar a otro conjunto a nivel profesional.

