Uno de los cambios que tuvo Sporting Cristal durante el 2020 fue la separación de Patricio Álvarez, actual arquero de Sport Boys, y su sustitución con Renato Solís.

Como se recuerda, 'Pato' Álvarez dejó de pertenecer al cuadro 'celeste' en el mes del setiembre luego de haber sido filmado por romper el protocolo al reunirse con personas fuera de su círculo más cercano y correr riesgo de contagio, tal como indica la restricción hacia los futbolistas.

En tal sentido, el actual guardameta del cuadro 'chalaco' habló sobre su salida del conjunto rimense: ""Lo del año pasado fue un momento de aceptación, me considero una persona mentalmente fuerte, me rodeo de mi familia y amigos cercanos que me dan mucha fortaleza", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, también indicó que nunca pasó por su mente el hecho de quedarse sin equipo para la presente temporada, en la que finalmente fue fichado por el cuadro dirigido por Teddy Cardama.

En tanto a Roberto Mosquera, director técnico del conjunto 'celeste' desde el año pasado, indicó: "Roberto es de los mejores entrenadores que tiene el Perú. Conversé con él cuando fue mi salida y quedamos en muy buenos términos".





