Emanuel Herrera sufrió la primera expulsión de su carrera en la victoria ante Sport Huancayo. | Fuente: Andina

En Sporting Cristal hay esperanzas de poder contar con Emanuel Herrera frente a Alianza Lima. Según Alfonso García Miró, ya presentaron de manera oficial una apelación a la CJ-FPF por la expulsión del delantero argentino y aseguran que en ningún momento se ve una agresión hacia Luis Maldonado, que es lo que se indica en el informe arbitral.

"Ayer hemos presentado un recurso ante la CJ-FPF, donde comentamos lo que hemos podido ver en las imágenes. Nos ha sorprendido mucho el informe arbitral, pues habla de una patada de no existe. No creemos que hay algo ni cerca a una agresión y esperamos que accedan a nuestra pedido. Al final, no hay mucho que interpretar. Esperamos una respuesta entre hoy y mañana, me imagino que hoy sesionarán por lo que ocurrió en la fecha", dijo García Miró.

Por otra parte, el directivo de Sporting Cristal consideró que no haber presentado un reclamo hubiera sido un acto de deslealtad contra Emanuel Herrera, pues esta determinación fue realmente injusta para él.

"Hemos investigado y sustentado nuestro pedido con quince casos, siendo uno de ellos ahora último en la semifinal de la Copa Libertadores. No estamos entrando en un tema de interpretación, solo decimos que no hay nada. Hemos presentado esta apelación en nuestra vocación de siempre luchar por la justicia, sería inhumano y desleal con Emanuel Herrera no reclamar algo tan injusto", sentenció García Miró.