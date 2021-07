Diego Soto e Irven Ávila | Fuente: Liga 1

Este domingo Sporting Cristal venció por 2-0 a Unión Comercio con goles de Irven Ávila y Horacio Calcaterra con los que consiguieron el pase a la final de la Copa Bicentenario. Tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador del cuadro 'celeste', se refirió a este importante paso.

"Creo que la campaña es buena, perder un solo partido desde que comenzó el torneo, tenemos 27 goles a favor, ocho en contra, creo que hemos conseguido una buena idea de juego. La gente quiere que esto sea lineal, pero ni la felicidad es lineal. A veces se resuelven los partidos en los primeros quince, a veces no. Estamos tranquilos con lo que estamos haciendo", indicó Mosquera en diálogo con RPP Noticias.

En tanto al trámite del partido, Mosquera evaluó: "Estuvimos lejos de nuestro juego que es arrasador, no siempre es posible. Cuando tienes tres o cuatro chicos de 20 años, la ansiedad juega porque el nombre semifinal o final ya es diferente".

Por otro lado, elogió al juvenil Diego Soto de 19 años, quien ingresó en la segunda parte del encuentro: "Los tranquilicé en el vestuario, reubicamos y creo que el cambio de Soto le hizo bien al equipo y nos sonrió el gol que es importante, hubo mucha paciencia, estos partidos se ganan de otra manera".

En la misma línea, el entrenador agregó: "Soto nos dio algo que no nos estaba dando los más grandes, una visión de lo que debíamos hacer, iluminó la cancha. El mérito está, perder un solo partido en todo el torneo es algo que hemos construido que es serio y saludable".

No llegarán refuerzos a Sporting Cristal:

Roberto Mosquera afirmó que, pese a que tenía planificado fichar jugadores para la segunda parte del año, esto no será posible: "El comité me mandó a decir con el director deportivo que no van a haber refuerzos, yo tenía en mente dos refuerzos, pero me dijeron que no iban a haber, no me han dado razón".

