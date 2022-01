Emanuel Herrera | Fuente: Liga 1

Sin duda uno de los nombres que generó más interés para el mercado de fichajes de este año fue el de Emanuel Herrera por su posible retorno a Sporting Cristal. Sin embargo, esta negociación no prosperó y, por su parte, Roberto Mosquera dio más alcances sobre la situación.

"Él me dijo que fue un tema familiar, cuando al final no fue así y todos lo sabemos. Me llamó para pedirme disculpas y las acepté, pero le dije que no le podía pagar así a un club que le dio tanto", dijo el entrenador rimense a GOLPERU.

En tanto a su frustrado regreso a Sporting Cristal y la decisión de ir por el colombiano Jhon Jairo Mosquera, el entrenador agregó: "Emanuel Herrera habló con el profesor Sebastián Salvatore, incluso era la primera opción, pero luego nos topamos con que lo que él pedía no se ajustaba al presupuesto. Decidimos ir entonces por John Jairo Mosquera".

Asimismo, Roberto Mosquera también fue consultado sobre Marcos Riquelme, quien fue delantero del club cervecero durante la temporada pasada: "No me pareció mala la llegada de Marcos Riquelme a Sporting Cristal. Cuando nos fijamos en un jugador extranjero, estamos al pendiente de todos los detalles. John Jairo (Mosquera) llegó porque se acomodaba al presupuesto, es un gran delantero y tiene muchas ganas".