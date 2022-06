Jhilmar Lora | Fuente: Liga 1

Este sábado Sporting Cristal venció por 1-0 a Atlético Grau y, tras el encuentro, Roberto Mosquera fue consultado sobre este triunfo y, en particular, sobre la continuidad de Jhilmar Lora en el cuadro rimense.

"Lo de Lora es la confirmación que es un jugador notable, igual que Hohberg que no venía jugando. Si hay uniformidad de rendimientos no importa quién juegue. Hoy Hohberg demostró que está para jugar, no solo por el gol, porque venía sin jugar y es difícil a un crack como él tenerlo en el banco", sostuvo Mosquera en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador agregó: "Jhilmar tuvo un descenso muy pronunciado, él le había quitado el puesto a Madrid en buena lid, ellos son muy amigos. Después, el rendimiento de Madrid en Copa Libertadores, lo versátil que se ha vuelto, de acuerdo a lo que viene jugará Lora o Madrid".

Jhilmar Lora se va Alianza Lima

Sobre la continuidad del lateral, Mosquera indicó: "Se dicen muchas cosas, las redes aguantan todo pero tenemos que ponernos serios y no hablar sin base. Lora tiene un año más de contrato con Cristal y no se ha hablado con nadie para suponer que lo vamos a prestar".

En tanto al siguiente encuentro, Mosquera sostuvo: "Este partido que viene con Mannucci va a ser difícil y queremos ganarlo, después el segundo lugar nos apetece porque ya no podemos llegar al primero".