Roberto Mosquera: "Jorge Cazulo tendrá que decidir, Omar Merlo está cerca de quedarse con nosotros" | Fuente: Liga 1

El último domingo Sporting Cristal campeonó ante Universitario de Deportes por la Liga 1 2020 y, tras consagrarse campeón, Roberto Mosquera dio sus impresiones sobre la campaña de este año y la continuidad de algunos jugadores.

"Fue un campeonato no convencional. Tuvimos que sufrir vallas físicas, médicas. El fútbol es muy sano, muy grato y nos permitió irnos adaptarnos. Primera a trabajar por Zoom por 4 meses en superficies que no son las mejores, sin chimpunes. Pudimos con la responsabilidad, con pandemia o sin pandemia, Sporting Cristal tiene que campeonar", indicó Mosquera en diálogo con Ovación.

Por otro lado, opinió sobre la expulsión de Ángel Comizzo: "Yo no sufro de calenturas, nunca he insultado a nadie, nunca he hablado mal de un árbitro, nunca he mentado a la madre a un cuarto hombre porque pienso que el fútbol es una disciplina deportiva. Nunca he distraído a mis jugadores fuera del campo con una actitud. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace, no es una pregunta para mí es una pregunta para el comando técnico de la 'U'".

En tanto a la continuidad del defensa central y del volante del equipo, precisó: "Cazulo es una decisión de él y Omar Merlo está cerca de quedarse con nosotros, eso es lo que he pedido yo".