Roberto Mosquera: "La Copa Libertadores no es un reto para nosotros, sino una deuda" | Fuente: Liga 1

Sporting Cristal continúa entrenando con miras a lo que será el reinicio de la Liga 1, hasta ahora programado para el 26 de febrero, y la Copa Libertadores. Sin embargo, por las nuevas medidas adoptadas por el gobierno, su plan de preparación podría variar.

Al respecto, Roberto Mosquera habló de la posibilidad de dejar de entrenar en la Florida y hacerlo vírtualmente: "Al margen de dónde juguemos Copa Libertadores, lo que me importa es la preparación. No puedo prepararme por Zoom, porque la Libertadores no es un reto para nosotros, es una deuda que tenemos", indicó en el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, indicó que los clubes deberían recibir autorización para continuar con sus pretemporadas: "A los equipos nos deben permitir hacernos pruebas el lunes y quedarnos concentrados sin salir por 15 días para terminar con nuestra preparación".

En tanto al torneo local, indicó que la Liga 1 debería continuar con sus planes y que, según el antecedente del 2020, los clubes sabrían afrontar un nuevo reto en plena pandemia: "El año pasado hubo picos altísimos de disciplina, hubo algunos casos de Covid-19, pero más que irresponsabilidad, fue porque algunos tuvieron que viajar. Creo que se hizo un campeonato coherente".