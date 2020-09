Roberto Mosquera: "Por más que nos pegaron, nosotros seguimos jugando a lo nuestro". | Fuente: Liga 1

Este sábado Sporting Cristal venció 2-1 a Ayacucho FC por la fecha 14 de la Liga 1 y, tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador del conjunto 'celeste', se refirió a este triunfo y a la actitud del rival.

"Hicieron faltas descalificadoras. La gente a veces interpreta mal el jugar bien. Acá hay gente de carácter, no nos amilanamos con una patada ni tenemos temor de que nos peguen, tampoco somos ingenuos. Por más que nos pegaron, nosotros seguimos jugando a lo nuestro. Nadie metió patada", afirmó Roberto Mosquera en diálogo con RPP Noticias.

"Hay equipos que juegan para empatar o para no perder, nosotros jugamos para ganar. Nosotros, aún con ellos metidos atrás, tuvimos unas posibilidades de gol. Fue un triunfo merecido, tuvimos 60% de posesión. A veces dicen que posesión sin gol no sirve, creo que esta vez además no perdimos la cordura, el no pegar", agregó el estratega 'celeste'.

Asimismo, también se refirió al estado de salir de Christofer Gonzáles, que tuvo que salir en el entretiempo, y a NIlson Loyola, quien abandonó el campo en el segundo tiempo; ambos casos por lesión.

"Me da mucha pena lo de Nilson y lo de 'Canchita', ya les venían pegando. Algunos equipos están equivocando agresividad física con agresividad técnica. Nosotros presionamos al espacio, a la pelota y al jugador, pero nunca a la pierna", precisó Mosquera.

"El pronóstico de Loyola es reservado, lo de Canchita es que está lastimado de la rodilla. Esperemos que ambos puedan servirle al profesor Gareca. El hecho que ellos nos representen como Sporting Cristal también nos beneficia a nosotros", afirmó el entrenador.