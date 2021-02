Mosquera lamentó la salida de Emanuel Herrera de Sporting Cristal. | Fuente: Prensa FPF

De manera sorpresiva, la semana pasada Emanuel Herrera le dijo adiós a la camiseta de Sporting Cristal, todo luego de ganar una nueva Liga 1 con los rimenses. El delantero argentino conversó con Argentinos Juniors y ya es nuevo delantero del conjunto de 'La Paternal'.

"Quería seguir en Sporting Cristal. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico", dijo Emanuel Herrera, quien jugará la Copa Libertadores 2021 con la camiseta de Argentinos Juniors.

Tras estas palabras, Roberto Mosquera conversó con la prensa local y opinó en relación a su ahora exatacante. "En el comando técnico estamos sumamente tristes por estas declaraciones que creo no merecemos. Hablar de 'Ema' (Herrera) es solo cosas positivas que hicimos con su carrera. Escucharlo nos ha causado un gran dolor", sostuvo el DT de Sporting Cristal a Movistar Deportes.

Mosquera y su pesar por la marcha de Emanuel Herrera

Asimismo, el también exentrenador de Binacional y Royal Pari comentó sobre la sorpresa que le causó la salida del delantero argentino de la tienda de La Florida.

"Hablé dos veces con él en mi oficina. (...) Le dije que lo necesitábamos. 'El campeonato comienza el 12 y no es el momento para irse. No es la manera tampoco. Tienes un contrato. Quiero que entiendas que a mí me contrataron para hacer al mejor Herrera'. Entre todos lo conseguimos", añadió.



En otro momento, Roberto Mosquera comentó el trabajo de Jorge Cazulo en la última temporada del volante como futbolista profesional. "El mayor trabajo que tuve fue con él. La gente me preguntaba cómo lo convencí para llevarlo al banco. Nunca hablé con Jorge sobre eso, simplemente hice el equipo titular", indicó el técnico de Sporting Cristal.

