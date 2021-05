Roberto Mosquera: "Tienen que mover la final de la Fase 1, no deberíamos jugar sin nuestros seleccionados" | Fuente: Liga 1

Este sábado Sporting Cristal cayó por 3-0 ante César Vallejo en la última fecha de la final de la Fase 1 y, tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador 'celeste', dio sus impresiones sobre el partido que le quitó el invicto y viene siendo su única derrota en el torneo.

"Estamos bien. Hicimos una campaña fantástica, son 25 partidos que no perdíamos y nos dicen por qué nos llegan y es porque somo un equipo super ofensivo. Felicito a Vallejo y a mi amigo Chemo porque eso es lo que corresponde cuando te superan", indicó Mosquera en diálogo con RPP Noticias.



"A pesar de que hemos jugado con un equipo alterno, esto no es excusa porque con este equipo le hemos ganado a Alianza Lima y Cienciano, no es disculpa. Felicidades para Vallejo e igual tenemos una marca importante que nos llena de orgullo, nos ganaron bien", agregó Mosquera.



Por otro lado, el entrenador 'celeste' también se mostró en contra de la posibilidad de jugar la final de la Fase 1 sin sus jugadores convocados por Ricardo Gareca como son Jhilmar Lora, Martín Távara y Christofer Gonzáles.

"No es un tema de bulla, creo que no podemos entrar al camino de dar jugadores a la Selección con la ilusión de ayudar a Gareca y clasificar al Mundial, pero poniendo en riesgo la final de todo lo que hemos hecho. Hemos perdido un solo partido en todo el torneo y nos merecemos jugar con un equipo titular. Tendrán que mover la fecha de la final de la Fase 1", sostuvo Mosquera.

"El señor Gareca es entrenador de Seleccion y todos trabajamos para él, nosotros trabajamos por tener a los jugadores de mejor manera para que el voltee y vea alternativas en Sporting Cristal. Esa transparencia la quiero del otro lado, del señor (Víctor) Villavicencio y que busque una fecha donde podamos jugar nosotros con los seleccionados, nos estamos jugando la Copa Libertadores del proximo año y el prestigio que significa jugarla", precisó el entrenador.

"Además si este equipo quiere hacerse autosostenible se necesita la parte ecnomica como ir a una Copa y esperemos que se haga justicia y podamos jugar con nuestro equipo completo. Si nos queda el equipo debilitado, no me parece. No deberiamos salir perjudicados", finalizó Mosquera.

