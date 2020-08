Roberto Mosquera tras goleada a Cantolao: "Hay cosas por mejorar". | Fuente: AFP

Este lunes Sporting Cristal venció por 6-2 a Academia Deportiva Cantolao por la fecha 9 de la Liga 1 con goles de Herrera, Merlo, Gonzáles, Olivares y Corozo. Por su parte, Roberto Mosquera, entrenador del equipo 'celeste', dio sus impresiones de este triunfo.

"A veces equivocamos eficiencia con eficacia. Yo he tenido equipos eficientes, que juegan muy bien, pero que no ganaban porque no eran eficaces. Cristal es un equipo que tiene ambas cosas, es eficiente y eficaz", afirmó Mosquera en diálogo con RPP Noticias tras el encuentro.

Sin embargo, también puntualizó que todavía quedan detalles que ajustar en tanto a lo plasmado en el campo de juego en el primer tiempo: "Hicimos dos goles pero no por dominio de juego, luego de esos dos goles hay que confirmarlo con fútbol, ahí nos hicieron el gol y nos pudieron empatar".

En la misma línea, Mosquera agregó que, más allá de la goleada, todavía espera ver una mejor versión de los 'rimenses': "Todos los partidos, así hagas seis goles, hay cosas que mejorar. Hay que tomarlo con mucha humildad, con ilusión de que partido a partido estamos mejorando, eso es sano. A pesar de lo que están viendo, hay muchas cosas que mejorar", finalizó.