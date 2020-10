Sporting Cristal. | Fuente: Liga 1

El último sábado Sporting Cristal perdió por 2-1 ante Atlético Grau en la fecha 16 de la Liga 1 y, tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador de los 'celestes', dio sus impresiones acerca de esta primera derrota para el equipo desde el reinicio del campeonato.

"Yo sé a dónde he venido, es un equipo joven. Si vemos el promedio de edad, es 22.7. Hemos venido sabiendo que tenemos que madurar un equipo. A veces salen uno o dos errores, si salen más pueden pasar cosas como estas", afirmó Mosquera en conferencia de prensa.

"Estamos dentro del crecimiento de un equipo que creo que nadie pensaba que estaría segundo, eso es un mérito tremendo. Eso no quita que tuvimos gran nivel de distracción que tuvimos hoy y eso pasa por la madurez. Es un equipo joven y el modelo táctico no lo hemos terminado de afirmar, porque sin entrenamiento los errores no los puedes corregir en su totalidad", agregó el entrenador.

Por otro lado, también se refirió al buen desempeño del conjunto piurano: "Grau hizo un buen partido, lo ganó muy bien. Tiene un buen entrenador como Rafo (Castillo). Creo que tuvimos seis posibilidades y un palo, y ellos también. O sea el partido pudo quedar hasta 4-4 o 2-1, quién sabe", precisó Mosquera.