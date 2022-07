Roberto Mosquera | Fuente: Liga 1

Este sábado Sporting Cristal venció por 4-3 ante Sport Huancayo y, tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador del cuadro rimense, se refirió al desempeño de su equipo por la primera fecha del Torneo Clausura.

"Me gustó todo porque no estamos hablando de cualquier equipo, sino de Sport Huancayo que estuvo peleando hasta el final por la Fase 1, no pensamos que iba a ser un partido fácil", indicó Mosquera en conferencia de prensa.



Asimismo, Mosquera fue crítico en tanto que no se aprovecharon todas las ocasiones de gol: "Trato de rescatar lo positivo que fue la cantidad de goles a Sport Huancayo. Tenemos que mejorar la pelota parada y hacer los goles cuando los tenemos. Tuvimos casi diez posibilidades y dos palos, tuvimos para concretar más goles".

El entrenador del cuadro rimense también fue consultado sobre sus impresiones de Diego Buonanotte, nuevo jale 'celeste' que tuvo su debut: "Diego Buonanotte entró bien, nunca había puesto a un jugador con un solo entrenamiento, sabe su trabajo y si hacía ese gol iba a ser muy bueno para nosotros. Sin tener conocimiento de nuestros jugadores, Buonanotte es de nivel y puede adaptarse. Creo que va a ser de mucha utilidad".