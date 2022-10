Roberto Mosquera fue campeón con Sporting Cristal en 2012 y 2020. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo - @amelgarejob

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa sobre las recientes palabras de Jesús Chávez, mediocampista de Sport Boys, quien señaló esperar un incentivo de otros equipos para vencer al cuadro rimense.

"Es poco grato escuchar en el fútbol ese tipo de cosas. Es difícil y duro para mí escuchar de estas cosas. No me gusta escuchar esto, menos de un jugador que he dirigido. Creo que tiene que buscar apoyo y escuchar consejos. No me parece correcto pedir dinero por medios de comunicación. El fútbol es una disciplina y parece que la hemos olvidado", dijo el entrenador rimense.

En otro momento de la conferencia, Roberto Mosquera habló sobre cómo Sporting Cristal ha sabido a adaptarse a distintas circunstancias durante el torneo. "Los rivales también juegan y son respetbles, pero nosotros etamos convencidos de lo que hacemos y de lo que queremos. Somos un equipo versátil y podemos jugar de muchas formas. Cada vez que hemos tenido partidas de jugadores importantes, hemos podido salir adelante. Es nuestro trabajo y creo que lo estamos haciendo bien", finalizó.



Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys este sábado 15 (3:30 pm) en el Estadio Iván Elías Moreno por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Yoshimar Yotún será baja ante Sport Boys:

Asimismo, el entrenador rimense confirmó que no podrán contar con Yotún, pues aún no se encuentra totalmente recuperado: "No está habilitado, él está entrenando cerca de lo normal pero físicamente ha dejado de entrenar con el rigor que significa para jugar por los 3 puntos. Esta semana no va a salir en lista".