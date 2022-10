Martín Távara lleva anotados cuatro goles en la temporada | Fuente: Sporting Cristal

Medida drástica. Sporting Cristal anunció esta noche la separación del volante Martín Távara del equipo profesional tras ser acusado por su expareja Angye Zapata por agresión física y psicológica.



Tras realizar las investigaciones del caso, la institución rimense informó que el futbolista ha sido suspendido de manera integral de toda actividad profesional. Además, el área legal del club inició un proceso que podría terminar en la desvinculación total del jugador.

"Luego de la correspondiente evaluación de los hechos en base a la información obtenida hasta el momento, el club Sporting Cristal ha decidido proceder con la separación del futbolista del equipo profesional de fútbol masculino, suspendiendo de manera integral toda actividad profesional del deportista", se lee en el primer párrafo del comunicado.

Asimismo, el club indicó que "el área legal del club ha dado inicio al procedimiento correspondiente establecido por Ley".

"Sporting Cristal es riguroso en su postura de no tolerar actos de violencia contra la mujer y de exigir un comportamiento ejemplar acorde con los valores de nuestra institución y con nuestro propósito de ayudar a construir una mejor sociedad", finalizó.

Acusación contra Martín Távara

Angye Zapata denunció que el jugador Martín Távara la agredió física y psicológicamente cuando eran pareja.

“Siempre ha sido muy difícil de saber de que estaba en mi casa y sufría agresiones con él y luego tener que ir a un escenario o a la televisión y tener que sonreir como si nada pasara. Me empujaba, me tiraba ‘puñetes’, me rompió la cabeza como tres veces, me rompió la boca tres veces, me dejó el brazo morado. La última vez que tuvimos un problema, que fue la agresión más fuerte que tuve, me rompió la boca, me hinchó la parte derecha de la cara, me dejó el ojo cerrado, me rompió la cabeza y perdí un diente”, dijo en un reporte a “Magaly TV, la firme” sobre la agresión que sufrió el 20 de febrero pasado.