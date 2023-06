Tiago Nunes lanza dura crítica al arbitraje en la Liga1: "Cada día es más difícil trabajar en Perú" [VIDEO]

Gracias a los goles de Brenner Marlos, Martín Távara y un doblete de Alejandro Hohberg, Sporting Cristal llegó a los 62 minutos del partido ante Cienciano con un 4-0 a su favor. Sin embargo, a los 83' y 98', respectivamente, Koichi Aparicio y Alberto Quintero descontaron.

A esas alturas, la escuadra rimense ya jugaba con un hombre menos y sin director técnico, tras las expulsiones de Rafael Lutiger (69') y Tiago Nunes. Este último, precisamente, expresó su molestia ante la prensa. El entrenador brasileño detalló situaciones particulares y criticó duramente el arbitraje peruano.

"Está cada día más difícil trabajar acá, en el torneo peruano. Nos encontramos con cosas que no tienen explicación. La expulsión de 'Rafa' hoy es una vergüenza. El árbitro dice que metió un puñetazo al jugador de Cienciano. Las imágenes prueban que no hay nada", dijo inicialmente.

Luego, explicó lo que sucedió cuando Diego Haro, juez principal del encuentro, le mostró la tarjeta roja. "Le pregunté al árbitro el motivo de mi expulsión. Dice que un insulto. '¿Roja solo para nosotros?' Ese fue el insulto. Me quedé preguntándole cuál fue el insulto y no me dijo", complementó el DT de Sporting Cristal.

"Este torneo se decide por goles, estamos peleando por el segundo puesto con la 'U'. Nos meten un gol después de la expulsión y el segundo tanto nos lo hacen en total fuera de juego. ¿Hasta cuándo? Está imposible trabajar así, ahora 'Rafa' va a cumplir una sanción por no hacer nada y yo también dos o tres fechas por no hacer nada. Parece que es algo personal", sentenció Tiago Nunes.

La palabra de Tiago Nunes

Tiago Nunes criticó el arbitraje peruano. | Fuente: RPP Noticias

Cuestiona al VAR

En otro momento de sus declaraciones, el entrenador de Sporting Cristal, Tiago Nunes, se refirió a la pronta implementación del VAR, en el Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2023.

"Si queremos mejorar el fútbol peruano, el arbitraje debe permitir que el fútbol se juegue. Espero que el VAR que llegue ahora sea algo positivo, porque, en Brasil, el primer año fue una mier.. No sé qué nos aguarda en el segundo torneo, espero que sea mejor que este", finalizó.

