Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre los días de descanso que ha tenido el equipo previo al encuentro de este viernes ante UTC por la fecha 4 de la Liga 1 Betsson.

"Nosotros tenemos trabajando dos años en alta competencia. Estamos seguros del camino que tomamos, no vamos a cambiar de rumbo ni nada de eso. Cristal tiene una forma de jugar, vamos a seguir así. Tenemos un muy buen plantel", dijo el técnico nacional.

Sporting Cristal tiene un estilo. "Me gusta ganar, jugar bien y la posesión de la pelota. Cuando eso no sucede, me incomoda porque podemos hacerlo. Un equipo que juega bien está más cerca de los primeros lugares y de un campeonato. Intentamos eso", añadió.

El inicio irregular del cuadro celeste en la Liga1 Betsson no genera una crisis. "No estamos en un problema. Problema es venir a Cristal en 2012 cuando llevaba siete años sin campeonar o en 2020 cuando estaba último. Así ganemos, van a venir una falla o algo por mejorar", declaró.

La conferencia de prensa de Roberto Mosquera

En otro momento de la charla, Roberto Mosquera dio detalles sobre la esperada vuelta del mediocampista Martín Távara, quien se encuentro recuperado de la operación a la rodilla a la que fue sometido el año pasado. "Távara está bien, haciendo fútbol. Ha hecho una semana completa de trabajo con el grupo y eso es algo alentador para nosotros", indicó.

¿Cuándo se juega Sporting Cristal vs UTC?

Sporting Cristal solo tiene un punto en la tabla y este viernes 25 recibirá en el Alberto Gallardo a UTC desde las 3:30 pm. No te pierdas ningún detalle del partido en los 89.7 de la FM y en la página web de RPP.pe