Jesús Castillo es titular con Sporting Cristal.

Sporting Cristal enfrentará a Alianza Lima este fin de semana en un encuentro válido por la fecha 3 del Torneo Apertura en la Liga 1 Betsson 2023.



Está previsto que este encuentro se dispute este domigo 5 en el Estadio Alberto Gallardo desde las 10:00 a.m. hora peruana. La presencia de Sporting Cristal está confirmada, sin embargo, Alianza Lima anunció que no se presentará a este encuentro hasta que la Federación Peruana de Fútbol no levante la medida cautelar por los derechos de televisión.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: horarios en el mundo

Perú: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

México: 9:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

¡𝘾𝙖𝙙𝙖 𝙫𝙚𝙯 𝙛𝙖𝙡𝙩𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙤𝙨!😎

El domingo volvemos al Gallardo 🏟️



¡FUERZA CRISTAL! #SomosFamilia pic.twitter.com/LSXxvEtiTk — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 3, 2023

Sporting Cristal se presenta a este partido luego de haber enfrentado hace una semana a Universitario de Deportes en un encuentro amistoso. En aquella oportunidad, un tiempo fue victoria para el cuadro crema y el otro para los celestes.

La nota positiva en Sporting Cristal está marcada por la satisfactoria vuelta del golero Renato Solís y el delantero Joao Grimaldo. Ambos jugadores no tenían minutos desde el año pasado porque venían recuperándose de sus lesiones.

"Sabemos lo que pasa con el torneo, pero nosotros igual nos preparamos de la mejor manera para este partido. El equipo está bien, motivado y con ganas de demostrar lo que hicimos en los amistosos", dijo en la previa el técnico imense, Tiago Nunes.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima vía TV por la Liga 1 2023?

Según la programación de la Liga 1, el encuentro entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima será televisado por la señal de Liga 1 Max (1604 DirecTV).