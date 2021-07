Roberto Mosquera: "Un partido como la final de la Copa Bicentenario debe jugarse en el Estadio Nacional" | Fuente: Liga 1

Este martes, Sporting Cristal se mide ante Carlos A. Mannucci por la Copa Bicentenario y, si bien se tenía pensado que el encuentro inicie a las 7:00 pm, finalmente se retrasó por una hora por falta de luz en el estadio Alejandro Villanueva.

Por su parte, la Liga 1 comunicó que hubo una falla con el grupo electrógeno y que el encuentro iniciaría a las 8:00 pm; sin embargo, inició aún una hora después, lo que generó la molestia de muchos de los asistentes, entre ellos, Roberto Mosquera.

"Hay poco por decir, no estoy bien. Esto es poco serio, vamos a esperar que esto se aclare, porque esto no es normal. Mi primer sentir es que estos partidos son el Estadio Nacional, es un Bicentenario, era el lugar adecuado. Pudieron haber ido mil personas por equipo, no sé", sostuvo el entrenador de Sporting Cristal en GOL Perú.

"Se le quiere dar un vuelo a este torneo de mitad de año y lo mejor es darle ese glamour de una final en el Estadio Nacional. Claro, es fácil hablar ahora, pero es lo que yo sentía. Creo que los torneos y las finales tienen que ser en el lugar que siempre fue", agregó el entrenador rimense.