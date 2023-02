Mannucci vs Cristal juegan este domingo 12 en el Mansiche

Sporting Cristal visitará este domingo a Carlos A. Mannucci por la jornada 4 del Apertura por la Liga1 Betsson. El duelo se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo, a partir de las 3:00 p.m.

El cotejo será transmitido por GOL Perú. No te pierdas en minuto a minuto del partido en la web de RPP.pe.

Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci tienen -cada uno- tres puntos en la tabla de posiciones, gracias a los walkover de la tercera jornada, pero no lo hemos vistos en acción. Así que este encuentro será una gran oportunidad para ver en la cancha la propuesta de celestes y carlistas para esta temporada.

Para este encuentro, el técnico brasileño Tiago Nunes enviará al mismo once que mandó para enfrentar a Alianza Lima, que no se presentó en el partido por la tercera jornada.

Uno de los jugadores que era duda para este encuentro era Yoshimar Yotun, quien se refirió a sus molestias físicas. "Me siento bien, tuvo una contractura, pero me he recuperado muy bien, fue un trabajo muy bueno de los fisioterapeutas, estoy al 100% y a la espera de la decisión del profesor", indicó.

Por otro lado, se refirió a cómo viene trabajando el plantel bajo el mando de Tiago Nunes: "Hemos tenido tres años estando peleando las instancias finales, empezamos un nuevo ciclo con Tiago Nunes, que tiene otram anera de jugar, otra manera de ver el fútbol, es un DT muy intenso, que su equipo defienda bien y juegue bien y calzó en el equipo con los jugadores ideales, nos hemos adaptado rápido a lo que quiere, estamos ansiosos de poder jugar en la Liga 1, y el domingo será una prueba linda para demostrar lo que hemos entrenado hasta ahora".

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Ignácio Da Silva, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Jesús Pretell, Alejandro Hohberg; Jostin Alarcón, Leandro Sosa, Irven Ávila.

Carlos A. Mannucci: Andy Vidal; Erick Perleche, Jefferson Portales, Matías Cortave, Alexis Cossío; Alexander Lecaros, Tarek Carranza, Erick Gonzales; Raziel García, Joao Villamarín, Matías Succar.