Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: chocan en Cajabamba por el Torneo Apertura 2024

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 17 y última del partido del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

El partido de Sporting Cristal ante el elenco de Comerciantes Unidos está programado para el sábado 25 de mayo en el Estadio Germán Contreras de la ciudad de Cajabamba. Los celestes tienen la primera opción de llevarse la primera parte de la temporada de la liga peruana de primera división.

La previa tiene a Cristal como líder del campeonato con 37 puntos, la misma cantidad de unidades que Universitario. No obstante, los rimenses tienen una diferencia de goles de +23, en tanto que los cremas cuentan con una de +21. Melgar es tercero con 35.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por la Liga 1?

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Primero, para para celebrar, la 'SC' tiene que derrotar a su rival de turno. Lo segundo es que la 'U' no le gane a Los Chankas. Y lo tercero, en caso la escuadra crema se quede con los tres puntos, es que no sea por goleada, porque obligará al cuadro rimense a anotar varios goles para no ser alcanzado.

En esta ocasión, el cuadro que dirige el entrenador brasilero Enderson Moreira tiene dos bajas. A mitad de esta semana el portero Renato Solís sufrió un golpe en un entrenamiento.

"Sufre una lesión meniscal y ligamentaria. Luego de recibir los resultados de las primeras evaluaciones, el equipo médico ha determinado que el futbolista deberá ingresar a cirugía en los próximos días", mencionaron en Sporting Cristal.

Además, Martín Távara no viajó a Cajabamba debido a que no está al 100 %. El mediocampisto zurdo se quedó en Lima ejercitándose en La Florida.

Del otro lado de la esquina se encuentra Comerciantes Unidos, conjunto que marcha en el octavo lugar de la tabla con 22 puntos.

En sus últimas cinco presentaciones, los que visten con uniforme amarillo vienen de una victoria, dos caídas y dos empates. Quieren terminar el Apertura de la mejor manera.

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Gustavo Cazonatti, Jostin Alarcón; Santiago González, Joao Grimaldo y Martín Cauteruccio.

Comerciantes Unidos: Luis García; Jair Toledo, Erick Noriega, Jorge Bosmediano, Dylan Caro; Kenyi Barrios, Enmanuel Páucar, José Parodi; Piero Magallanes, Óscar Pinto y Sebastián Gonzáles.

¿Dónde ver el Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos vía TV por la Liga 1?

Será transmitido por la señal de Liga 1 Max y Liga 1 Play. RPP te lo lleva EN DIRECTO en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y las incidencias del partido.

