Sporting Cristal y Melgar definirán el cupo para la final de la Liga1 Betsson en dos partidos. El primero de ellos será este miércoles, 2 de noviembre, en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) .

El duelo entre celestes y rojinegros será televisado por Gol Perú. No te pierdas ningún detalle del cotejo en la web de RPP.pe.



Así llega Sporting Cristal

No logró ganar ni el Apertura ni el Clausura, pero Sporting Cristal quedó primero en la tabla acumulada. Esto le da la posibilidad de pelear por un cupo a la final de la Liga1 ante Melgar. Aunque es un partido de pronóstico reservado, los dirigidos de Roberto Mosquera quieren dar la primera estocada en Arequipa para definir en casa la llave.

"El nivel de dificultad no solo es la altura, sino un buen equipo como Melgar al que respetamos pero no hay un equipo al que no se le pueda ganar si haces lo que tienes que hacer", dijo Roberto Mosquera antes de partir a Arequipa.

El técnico del cuadro celeste recordó que su equipo ha sido uno de los mejores en su condición de visitante. "No sé si somos el mejor visitante en altura, solo perdimos en Huancayo, pero eso no asegura nada, hemos trabajado convenientemente, pese a la seguidilla pero estamos acostumbrados a eso", anotó.

La principal novedad en la lista de viajeros a la Ciudad Blanca fue la presencia de Yoshimar Yotun, quien ya está recuperado de su lesión y podría jugar algunos minutos ante los rojinegros.

El atacante Irven Ávila también se refirió al duelo contra Melgar. "Siendo conscientes que Melgar es un gran rival, seguramente será un partido muy entretenido y muy disputado y donde el equipo que cometa menos errores se va a quedar con el triunfo", indicó.

Sporting Cristal vs Melgar: ¿quién es favorito en la casa de apuestas?

Casa de apuestas Melgar Empate Cristal DoradoBet 1.86

3.50 3.80

Apuesta Total 1.86 3.50 3.80

Inkabet 1.85

3.60

4.30

Betsson 1.82 3.60 4.20

Te apuesto 1.86

3.65

4.20 solbet 1.82 3.66 4.40



















* Estas apuestas se pagan por los primeros 90 minutos de juego. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad

Así llega Melgar

Melgar ganó el Apertura, pero no logró quedar entre el primero y segundo lugar en el acumulado. Esto hizo que tenga que definir con Sporting Cristal un cupo para la final, en la que Alianza Lima se encuentra esperando.

El cuadro rojinegro tiene dos bajas muy importantes. Pablo Lavallén, técnico de Melgar, no podrá contar para este encuentro con Galeano, por acumulación de amarillas, y A.Deneumostier, quien fue expulsado en el último partido del Clausura ante Alianza Atlético. Ambos eran defensa titulares del cuadro dominó.

"Estamos por disputar ahora si la fase final y vamos a jugar una semifinal que nos permite pelear por lo queríamos conseguir a mediados de temporada, cuando arrancamos este ciclo, que es salir campeón", sostuvo Pablo Lavallén, técnico de Melgar.

Melgar vs Sporting Cristal: horarios en el mundo

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.



Venezuela: 4:00 p.m.



Argentina: 5:00 p.m.



Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles) 12:00 m.

Árbitros de la semifinal de ida de los Play Off de la Liga1 Betsson

Bruno Pérez será el juez principal. Lo acompañan Stephen Atoche, Leonar Soto, Luis Garay, Micke Palomino, Julio Quiroz.

Melgar vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Melgar: Cáceda, Ramos, Lazo, Orzán, Reyna, Archimbaud, Arias, Pérez-Guedes, Bordacahar, Iberico, Cuesta.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Pretell, Leandro Sosa, Horacio Calcaterra, Diego Buonanotte, Joao Grimaldo y Joffré Escobar

