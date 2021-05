Alejandro Duarte pensando en la San Martín: "No nos vemos como favoritos y a ellos tampoco" | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Alex Melgarejo

Alejandro Duarte, arquero de Sporting Cristal, conversó en exclusiva con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias sobre la esperada final de la Fase 1 que su equipo sostendrá ante la Universidad San Martín este domingo. Para 'Ale', ambos equipos llegan en igualdad de condiciones.

"Las finales son partidos aparte y partidos cerrados. Puede pasar cualquier cosa. Tenemos confianza en nuestro trabajo y en el equipon que tenemos. No nos vemos como favoritos y tampoco los vemos así a ellos. Vamos a salir a hacer un gran partido, que es lo que se tiene que hacer para ganar una final", dijo el golero nacional.

En otro momento de la charla, Alejandro Duarte aseguró que no ha vuelto a tener contacto con algún integrante del comando técnico de la Selección Peruana.

"Cuando estaba en el exterior si tenía contacto con el comando técnico y también durante la pandemia. Desde entonces no he vuelto a hablar con ellos. Finalmente no estuvo mi nombre en la lista y solo me queda enfocarme en el trabajo que hago", finalizó el arquero de 27 años.

Sporting Cristal y la Universidad San Martín se enfrentarán este domingo 30 en el Estadio Alejandro Villanueva (2:00 pm) por la final de la Fase 1 de la Liga 1.

