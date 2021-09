Sporting Cristal anotó el 2-0. | Fuente: Gol Perú

Contundente y letal en ataque. Así arrancó Sporting Cristal ante UTC en el partido de la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. Irven Ávila abrió el marcador a los 7 minutos y Horacio Calcaterra aumentó la cuenta en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

El mejor gol de la jornada llegó a través de Calcaterra. En el minuto 23, Christofer Gonzales inició la jugada con un tiro de esquina y el balón llegó a los pies de Calcaterra, que no perdió tiempo, y remató con la derecha con una curva perfecta para colocar el 2-0.

El mediocampista argentino nacionalizado peruano acumuló cuatro tantos en la temporada.

Pese a sus cinco triunfos consecutivos, UTC se mostró como un rival sin argumentos ante un Cristal, que con Ávila, Liza y Riquelme, hizo daño en ofensiva.

El equipo celeste dirigido por Roberto Mosquera sumó 22 anotaciones y es el cuador más goleador de la Fase 2.

Horacio Calcaterra celebra tras su gol. | Fuente: Gol Perú

El entrenador Roberto Mosquera envió una oncena ofensiva de cara al triunfo. Así formó con: A. Duarte; J. Lora, G. Chávez, O. Merlo, N. Loyola; J. Castillo, H. Calcaterra, C- Gonzales; I. Ávila, P. Liza y M. Riquelme.

Por su parte, UTC alineó al siguiente once: S. Libman; C. Vásquez, J. Morales, N. Ortiz, L. Trujillo; C. Diez, P. Gallardo, C. Mejía; G. Gentile, R. Sandoval, A. Blanco.





NUESTROS PODCASTS

Especialistas consideraban que una vez se empiece la vacunación se lograría poco a poco la inmunidad de rebaño a nivel mundial. ¿Esto ha ocurrido? ¿Cómo va el Perú? El Dr. Elmer Huerta nos brinda todos los detalles.