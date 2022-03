Álvaro Gutiérrez aseguró que el partido ante Cienciano no fue bueno | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes igualó 1-1 con Cienciano en el estadio Monumental por la jornada 6 del Apertura por la Liga 1 Betsson. El técnico crema, Álvaro Gutiérrez, no solo analizó el duelo ante los cusqueños, sino también se refirió a la llegada de Andy Polo y el debut de Rodrigo Vilca.

"Con respecto a eso (Andy Polo), tanto el club y como yo, estamos totalmente en desacuerdo, para que no haya especulaciones, con cualquier tipo de violencia física o mental. Tampoco prejuzgamos sin tener certezas. No nos corresponde hablar de la vida particular. Es un jugador de Selección, que va aportar calidad, velocidad y competencia para los que jueguen en ese puesto y la competencia siempre mejora el producto. Va ser un gran refuerzo para la 'U'", dijo el técnico de Universitario en conferencia de prensa al referirse al exjugador de Portland sobre su situación extradeportiva y legal, y también deportiva.

Universitario no puede ganar

Sobre el empate ante Cienciano, Álvaro Gutiérrez señaló que les "dejó una sensación amarga porque la realidad, es que necesitábamos los tres puntos. Trabajamos toda la semana para hacerlo, pero el partido de hoy no fue bueno. Nos equivocamos mucho, las líneas estábamos muy lejanas. No teníamos opciones. El equipo quedó tirado en muchas oportunidades y perdimos muchas pelotas en salida. Una de las cosas buenas que tiene Cienciano es el pressing que hacen, y hoy quedó demostrado. Me voy triste, sé que no hay partidos iguales. Hay partidos buenos, pero hoy nos tocó un mal partido".

La salida de Hernán Novick hizo que Universitario pierda el control del partido. "Él viene de una larga recuperación, estuvo fuera muchas fechas. El reposo que se realiza por la recuperación hace que se pierda forma físca. Hablamos con él, si no tuviéramos tanto lesionados no entraba de titular, no lo queríamos arriesgar. No hay muchos jugadores de esa característica, de tener la pelota, de no apresurarse de dar un pase. Con su salida ganamos en velocidad y en salud", acotó.



El debut de Rodrigo Vilca en Universitario



Con un solo día de entrenamiento con Universitario, Rodrigo Vilca debutó en el Monumental. "Conversamos con él. Había jugado hace una semana. Él tenía muchas ganas de jugar y la realidad es que nosotros teníamos muchas bajas: dos por suspensión, -hicimos jugar a dos zagueros que nunca lo habían actuado juntos-, también está la lesión de Corzo, Urruti, Tandazo, Villamarín. Teníamos pocas piezas de recambio, así que decidimos convocarlo y que jugará. Los minutos que estuvo lo hizo bien", indicó el DT.

