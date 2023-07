Tiago Nunes sobre el VAR en la Liga 1: "Quiero creer que los errores son por el proceso de adaptación"

Sporting Cristal sumó tres puntos importantes este domingo -de cara a la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1- tras vencer 3-0 a Unión Comercio en el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, no todo es alegría para el cuadro Rimense, pues Yoshimar Yotún, una de sus principales figuras, fue expulsado -a instancias del VAR- por un codazo en contra de Christian Neyra.

Al ser consultado sobre la acción, el técnico Tiago Nunes no quiso pronunciarse. Sin embargo, afirmó que los errores que se están viendo en el videoarbitraje se podrían deber al proceso de adaptación de la tecnología.

"Esta vez no voy a hablar del arbitraje, porque si no voy a perder el respeto que algunos, me imagino, me tienen. Entonces no voy a hablar. Porque ya está, ya fue (...) El VAR es una realidad, no hay como cambiarlo. Está presente en todos los torneos del mundo y me parece una gran herramienta. Ahora, hay un tiempo de adaptación, ¿no? Como todo. Entonces, quiero creer que estamos pagando un precio normal de errores que son normales dentro de un proceso de adaptación a una nueva herramienta", indicó en un primer momento el estratega brasileño.

"Ayer, por ejemplo, hubo algunos penales raros, yo diría así. Entonces, me parece que es normal. Yo ya he mencionado en otro momento que en Brasil, en el primer año, fue complicadísimo, muy difícil también. Entonces, ojalá que sea un proceso natural de adaptación y que todos tengan la condición de adaptar lo más rápido posible a esta nueva herramienta que me parece muy, muy buena para todo el fútbol", complementó Tiago Nunes.

Los motivos de la mejora de Sporting Cristal

Por otro lado, al ser consultado sobre la racha positiva que viene teniendo el equipo, indicó que esta se debe al buen trabajo que vienen desarrollando la dirigencia, los jugadores y el cuerpo técnico.

"Desde el primer día que estamos acá, hemos pasado a nuestros jugadores la idea que debemos jugar para campeonar, para pelear por títulos y para marcar la diferencia. Hemos cambiado un poco, quizá, la forma de entrenar (...) Creo que hemos construido un buen ambiente. Y como en cualquier lugar, hay un tiempo de adaptación", indicó en un primer momento.

"Yo cambié algunas cosas, la forma de gerenciar a los muchachos y creo que ellos lo han aceptado muy bien. Entonces, solo cuando todas estas partes trabajan de forma humilde y buscando algo en pro del colectivo, las cosas tienen la tendencia a salir bien y creo que estamos en este momento en un momento bueno para todo. No solo para el club, pero también para el fútbol peruano", complementó.

Expulsión de Yoshimr Yotún ante Unión Comercio | Fuente: Liga 1 Max

Christofer Gonzales interesa, pero es imposible

Por último, habló sobre la posible llegada de Canchita Gonzales. Para el técnico brasileño, ya estaría entrenando en el equipo. Sin embargo, aseguró que la situación es inviable porque está vinculado al exterior.

"¿Canchita? Para mí, jugaría mañana. Para mí, ya puede quedarse y ser parte de nuestro grupo. Pero, no me compete a mí. Compete al directivo y al jugador. Es un gran jugador, identificado con el club. Me parece que está vinculado al exterior. Entonces, no es una situación viable en este momento. Pero, ojalá que sea. Es un gran refuerzo para nosotros y es una buena pregunta para nuestro presidente después", finalizó.

Descentralizado Conferencia de prensa de Tiago Nunes

¡SUMAMOS DE A 3 EN CASA! 😍



GRACIAS A TODOS LOS CELESTES QUE NOS ACOMPAÑARON HOY.



Sporting Cristal 3-0 U. Comercio



🏆 @LigaFutProf#FuerzaCristal pic.twitter.com/9dGcQbcsCy — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 2, 2023

