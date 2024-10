Tarek Carranza, ex Unión Comercio, reveló amenazas cuando jugaba en el equipo: "No denunciamos por temor a represalías"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último domingo se dio un resultado de escándalo en el Torneo Clausura 2024 de la Liga1 Te Apuesto. Y es que Sporting Cristal goleó 12-0 a Unión Comercio, elenco que tuvo varios juveniles en el cotejo en Tarapoto.

La contienda dio la vuelta al mundo por lo abultado del marcador y esto no fue ajeno para Tarek Carranza, quien tuvo pasado en este 2024 con Unión Comercio. Justamente, el exjugador del cuadro de la selva nacional, con presente en Sport Boys, habló sobre la situación del elenco que ya está descendido a la Liga2.

"Fue complicado verlo. Lo seguí por internet cada gol y lamentable lo que pasó. A los chicos los conozco y el apoyo para ellos", dijo el exfutbolista de Unión Comercio a Fútbol como cancha de RPP.

Unión Comercio y un pésimo 2024 en la Liga1

Descentralizado Unión Comercio no será parte de la Liga1 2025.

Luego, dio cuenta de cómo es que se dio su salida de este elenco. Solo pasó tres meses en la institución que viste con camiseta roja.

"El presidente, después del partido ante Grau, nos reunió a nueve jugadores porque ya se sentía descendido y no había presupuesto para seguir pagándonos. Los que se quedaban eran con opción a reducción de sueldo y no había forma de quedarme. Aparte, ya estaba con mucho estrés por todo el ambiente que se vivía. Por mi tranquilidad salí y he llegado a una altura de mi carrera en la que mi tranquilidad es lo primordial. Ya estaba muy desgastado mentalmente y solo quería salir. No estaba bien", dijo.

Más adelante, a Tarek Carranza se le preguntó si es que -en algún momento- recibió amenazas por algunos resultados en contra que se dieron para Unión Comercio.

"Este tipo de cosas y clubes le hacen daño al fútbol (...) Tres o cuatro personas amenazaron. Fueron a los entrenamientos. Ni sé quiénes son. Entraron como si fueran dueños del lugar. Todo es raro. No denunciamos por temor a represalías. No sabes de dónde viene. Hay un número, pero llamas y sale inactivo", apuntó.

La palabra de Takek Carranza, exjugador de Unión Comercio. | Fuente: RPP

El último partido de Unión Comercio en la Liga1

De otro lado, hay que tener en cuenta que para lo que será la última fecha del Clausura 2024, Unión Comercio visitará a su par de Cienciano en Cusco.

En la Tabla Acumulada de la Liga1, el popular 'Poderoso de Alto Mayo' es último con 17 puntos. En el Clausura solo tiene 8 unidades.

