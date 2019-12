Alberto Quintero llegó a Universitario en el 2017 proveniente de los San José Earthquakes. | Fuente: Prensa Universitario

Alberto Quintero es uno de los jugadores que tiene contrato con Universitario de Deportes por todo el 2020 y desde el club merengue no se dudaba de que iba a seguir. Sin embargo, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el delantero panameño dejó entrever que existe la chance de cambiar de aires antes del inicio de la próxima Liga 1 Movistar.

"Si tú pides algo después de haber peleado tanto y no te lo quieren dar, además de pasarte a un segundo plano, las cosas se tienen que pensar. Hoy me debo a Universitario de Deportes, pero si me quedo o no no depende de mí porque tengo un año más de contrato. Depende de las negociaciones, lo que quiera el club y qué es lo mejor para mí. De esto se trata el fútbol", dijo.

Uno de los clubes interesados en contar con Alberto Quintero la próxima temporada es Sporting Cristal, aunque deberán pagar la cláusula que tiene con Universitario de Deportes si es que desean incorporarlo. Por su parte, el delantero nacido en Ciudad de Panamá anotó cuatro goles en 25 partidos durante la última edición de la Liga 1 Movistar defendiendo el escudo de la entidad crema.