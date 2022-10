Alberto Quintero tiene pasado en el San José Earthquakes de la MLS. | Fuente: @Universitario

Alberto Quintero es uno de los futbolistas de Universitario que termina contrato a fines de 2022. Llegó en 2017 y, hasta el momento, no ha sido campeón nacional como jugador crema.

En medio de su posible marcha de Universitario de Deportes al no tener cerrada una renovación, el panameño Alberto Quintero habló para la prensa de su país y fue consultado si es que desde la dirigencia del club, que preside el administrador Jean Ferrari, se han comunicado con él para discutir su futuro.

"Nadie de la 'U' me ha dicho nada. Nadie. En su momento me dirán si sigo o no sigo. De momento, nada de nada", le dijo Quintero al periodista José Miguel Domínguez.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Alberto Quintero y una renovación que no se discute en Universitario

Alberto Quintero, en 2022 en Liga 1, le ha marcado a Alianza Atlético, Grau y Municipal. | Fuente: @Universitario

Sus declaraciones se dan luego que en el mes de agosto y en entrevista con El Marcador, el popular 'Chiquitín' e internacional de la Selección de Panamá respondió si podría dar el paso de dejar la 'U' para firmar por Alianza Lima.

"Uno no puede cerrar puertas a nadie, a ningún club. Tendría que tomar mejor decisión porque seguro no sólo llegaría esa, tendría que analizar cuál es la mejor opción para mí", sostuvo el extremo.

También, en su momento, el atacante de Universitario había mencionado que tiene la mente puesta en cerrar el año con la camiseta crema.

"Tengo contrato hasta diciembre. Lo ideal es terminar bien, no se me ha comunicado nada de no seguir. Si no entro en planes ya me lo harán saber, pero ahorita no es el momento", dijo Alberto Quintero en aquella oportunidad.

Universitario, con Quintero, por un nuevo triunfo

Por otra parte, el domingo 16 de octubre recibirá al Melgar en el Monumental y luego tendrá dos últimos encuentros frente al Sport Huancayo (local) y UTC (Cajamarca).

En el cotejo contra el 'León de Sur' en Ate, el técnico Carlos Compagnucci tendrá a Nelson Cabanillas, quien fue baja ante Sporting Cristal por acumulación de tarjetas amarillas.

NUESTROS PODCAST

Alrededor de 10 mil niños falta vacunar contra la poliomielitis en Lambayeque: ¿Qué significa esto para el sistema de vacunación del Perú?

Cerca de 10 mil niños de entre 0 y 5 años, es decir, la mitad de la población objetivo, faltan ser vacunados con la poliomelitis en la región Lambayeque, según señaló el médico pediatra del hospital Las Mercedes de Chiclayo, Jhon Joo Salinas.