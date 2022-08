Alberto Quintero dejó abierta la opción a jugar en Alianza Lima | Fuente: Andina

Después de tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, Universitario de Deportes regresó al triunfo en la Liga 1 Betsson al vencer a Binacional en el Estadio Monumental. Los cremas contaron con el panameño Alberto Quintero como uno de sus jugadores claves, quien resaltó el objetivo de mejorar la actual posición del club.

“Estoy centrado en el día a día, en sacar a la ‘U’ de la zona en la que se encuentra, a mitad de tabla. Somos un grupo unido, fuerte, con lo que estamos haciendo creo que nos debe alcanzar para sacar a la U de dónde está”, mencionó el atacante en entrevista con ‘El Marcador’.

Alberto Quintero, integrante de la Selección de Panamá, forma parte del plantel de Universitario desde el 2017. El atacante de 34 años afronta su sexta temporada en el conjunto merengue, con el que detalló no ha anticipado la ampliación de su vínculo tras el final de la actual campaña.

Alberto Quintero no descarta jugar en Alianza Lima

Alberto Quintero juega en Universitario desde el 2017 | Fuente: Universitario

Alberto Quintero concluye su vínculo con Universitario en diciembre del 2022, fecha para la que incluso ya contaría con la nacionalidad peruano. Así, el delantero panameño fue consultado si jugaría en el futuro por Alianza Lima, dejando abierta la opción de trasladarse a La Victoria.

“Uno como jugador es un trabajador. Uno no puede cerrar puertas a nadie, a ningún club. Tendría que tomar mejor decisión porque seguro no sólo llegaría esa, tendría que analizar cuál es la mejor opción para mí”, manifestó.

En ese sentido, Alberto Quintero precisó que su deseo es continuar aún en Universitario, antes de retornar al fútbol de su país.

“A mí me gustaría mantenerme, si se puede, unos tres o cuatro años al alto nivel. Tengo físico privilegiado, hay ‘negritime’ para rato. Si me da, me gustaría jugar un año en Universitario, antes de ir a Chorrillos FC, que me gustaría brindarle un año de mi carrera cuando vaya a finalizar”, detalló.

Alberto Quintero finaliza su contrato con Universitario en 2022 | Fuente: Universitario

Universitario y un panorama complicado en la Liga 1

Universitario derrotó a Binacional, no obstante, su actualidad en las tablas de posiciones aún no es favorable. En el Clausura marcha octavo, a seis unidades del líder Atlético Grau. En tanto, en el acumulado va en la novena casilla, de momento sin clasificar a un torneo internacional para el 2023.

