Alberto Quintero enfrentará a Universitario con Cienciano en la Copa Sudamericana

El sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana 2023 determinó que Universitario de Deportes enfrentará a Cienciano por el pase a la ronda de grupos. Con el cambio de formato del torneo, el duelo será a partido único y en este caso los cremas disputarán el cotejo en condición de local.

Mantenerse compitiendo a nivel internacional para Universitario en la temporada dependerá de superar a Cienciano, elenco que cuenta en sus filas con Alberto Quintero. El panameño pasó seis años siendo parte del plantel merengue, pero no continuó tras el final de la Liga 1 Betsson y ahora enfrentará a la ‘U’ en un duelo crucial para las aspiraciones de ambos elencos.

“Me imagino el partido ahora que estoy en Cienciano y que nos tocó (Universitario) como rival. Imagino que será una noche linda, eso es lo que representa esa hinchada, siempre llena su estadio. Ojalá sea un día lindo y que podamos ganar nosotros”, dijo Alberto Quintero en diálogo con ‘Willax Deportes’.

Alberto Quintero en la pretemporada de Cienciano apuntado a la Liga 1 2023

‘Chiquitín’ Quintero y los motivos de su salida de la ‘U’

Alberto Quintero terminó la temporada siendo considerado titular por el entrenador Carlos Compagnucci, no obstante, no se llegó a un acuerdo para su continuidad, a pesar que con la nacionalidad peruana obtenida ya no ocupaba plaza de extranjero.

“Los últimos días en Universitario no me encontraba, no me hallaba. Estaba siendo un poco egoísta, se puede decir porque así somos los futbolistas a veces. Preferí salir bien, irme bien de la institución por la puerta grande. Estoy feliz por lo que hice en Universitario y ahora vengo a demostrarlo en Cienciano, dar lo mejor de mí”, resaltó.

Asimismo, Alberto Quintero afirmó que no se sentía la valoración que esperaba por parte de Universitario, siendo esta una de las razones que habrían empujado su marcha hacia el cuadro del Cusco.

“Son momentos, sensaciones. Yo sentía que ya no se me estaba dando el valor que yo me merecía. Tomé esa decisión de venirme a Cienciano y estoy feliz de representar a este gran club”, remarcó.

Cienciano quiere sorprender en el 2023

Cienciano ha renovado considerablemente su equipo de cara a la temporada 2023. El entrenador es el colombiano Leonel Álvarez y en su plantel destacan muchos rostros nuevos.

El ‘Papá’, que este jueves venció a Agremiados (1-0) en un amistoso jugado en Lima, se reforzó con Alberto Quintero, Paolo Hurtado, Jean Deza, Ángel Ojeda, Luis Garro, Claudio Torrejón, Víctor Cedrón, Patricio Álvarez, entre otros futbolistas.





