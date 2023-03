Aldo Corzo celebró con Piero Quispe en el 1-0 de Universitario ante Melgar. | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes se reencontró con el triunfo después de tres jornadas en el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. El domingo, el cuadro crema se llevó el triunfo por 1-0 ante Melgar con un autogol de Alejandro Ramos.

Este partido estuvo marcado también por ser el primero tras la era del argentino Carlos Compagnucci. En el once crema figuró Aldo Corzo, que jugaba de titular tras 4 meses por una lesión en la cara.

"Estoy muy contento por el triunfo. Hablar con la victoria siempre es más fácil. Me sentí físicamente bien, no jugaba hace más de 4 meses por mi lesión en la cara. Jorge (Araujo) me dio la oportunidad de volver con el grupo y aportar lo que puedo dar. El partido fue complicado porque veníamos de 3 partidos perdidos y es díficil jugar así. Somos un grupo muy trabajador y sabíamos que en cualquier momento íbamos a ganar", indicó.

Competencia con Ancajima

"La competencia con Hugo (Ancajima) es sana. Es un buen jugador y eso me va a servir mucho porque cuando hay una buena competencia, el otro está obligado a estar mejor", finalizó Corzo.



Universitario sumó seis puntos en el Apertura. El debut de Jorge Fossati se llevará a cabo el jueves cuando enfrente a Cienciano del Cusco en el Monumental por la Copa Sudamericana.





𝙀𝙧𝙚𝙨 𝙚𝙨𝙖 𝙡𝙞𝙣𝙙𝙖 𝙧𝙖𝙯𝙤́𝙣 𝙥𝙤𝙧 𝙡𝙖 𝙦𝙪𝙚 𝙨𝙞𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚 𝙦𝙪𝙞𝙚𝙧𝙤 𝙫𝙤𝙡𝙫𝙚𝙧 ♥️💛



Así vivimos nuestro último triunfo en el Monumental.



El jueves tenemos otra cita en casa. 🤩



🎟️ Compra tus entradas aquí ⤵️

https://t.co/B5ZMlabXWe#ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/QL0mJDgLvs — Universitario (@Universitario) March 6, 2023

La palabra de Jorge Fossati

"Lo mejor del partido fue la actitud del equipo. Tenemos que trabajar para tratar de mejorar. Puedo decir que estoy satisfecho, pero nunca conforme, siempre quiero más", dijo el entrenador Jorge Fossati al finalizar el partido.

Aunque no estuvo en banco, el DT estuvo muy cercano al entrenador interino, Jorge Araujo. "Se le ganó a un buen equipo. Este partido le viene bien a los muchachos para ganar en confianza, eso es lo que hemos tratado de transmitirle en nuestra intervención como asistentes de Araujo", añadió.





NUESTROS PODCAST

Realizar 11 minutos diarios de ejercicios podría disminuir el riesgo de muerte

Caminar durante al menos 11 minutos todos los días podría reducir el riesgo de muerte prematura en casi un 25 por ciento, según el estudio más grande hasta la fecha sobre actividad física, riesgo de enfermedad y mortalidad.