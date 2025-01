Alex Valera sobre decisión de Miguel Trauco: "Yo no jugaría en Alianza Lima"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Trauco se estrenó en Alianza Lima con una buena actuación en el triunfo por 2-0 ante Emelec por la Tarde Blanquiazul. El lateral izquierdo demostró que puede ser de gran utilidad en el once que maneja el entrenador argentino Néstor Gorosito.

Al respecto, Alex Valera se refirió a la incorporación de Miguel Trauco a Alianza a pesar de ser confeso hinchas de Universitario de Deportes.

"Ahora ya está en Alianza, no sé si lo habrán llamado o no (de la ‘U’), pero creo que es un refuerzo importante. Quieras o no, ahora es nuestro rival y solamente quiero desearle mucha suerte", manifestó Valera.

En referencia si jugaría en un momento en Alianza, Valera sostuvo que él "no jugaría por Alianza Lima".

Hay que indicar, que Trauco señaló antes de su presentación que Universitario no se comunicó de cara a un posible fichaje.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Alex Valera habló sobre Miguel Trauco, "Es un refuerzo inportante para Alianza. ¿Si yo jugaría en Alianza? No" pic.twitter.com/7X9qCPJobp — Edward Alva (@EdwardAlva08) January 12, 2025

Miguel Trauco sobre Universitario

A su llegada a Lima, Trauco fue abordado por la prensa nacional el 5 de enero y en sus primeras declaraciones dejó en claro que dará lo mejor de sí ahora como jugador de Alianza Lima.

"Solo va a tener de mi parte mucho trabajo y sacrificio", señaló Trauco, ya que resaltó su profesionalismo a pesar de ser confeso hincha de Universitario. "Eso no va a cambiar, yo soy hincha de la 'U'", comentó el exjugador Criciúma de Brasil.

En otro momento, el jugador de la Selección Peruana fue consultado si le duele que Universitario no haya decidido ficharlo en esta temporada. "En su momento no lo pensaba, porque no pensaba regresar al fútbol peruano y en este momento que era una oportunidad nunca se comunicaron conmigo. Me duele", puntualizó.