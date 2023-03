Alex Valera fue suplente ante Mannucci. | Fuente: Instagram Alex Valera

Jorge Araujo asumió como entrenador interino de Universitario de Deportes luego de la salida del argentino Carlos Compagnucci, que dejó su cargo después de la derrota ante Carlos A. Mannucci en Trujillo. Este miércoles, el delantero Alex Valera se pronunció sobre este caso en el cuadro crema.

"Tenemos que dar vuelta a la página y tratar de sacar un buen resultado este domingo", declaró Valera al término de los entrenamientos de Universitario de cara al choque ante Melgar de Arequipa.

"No le funcionaron las cosas. Para mí era un gran técnico, trabajaba bien. El profesor tomó su decisión, no sé si fue por el clásico o por el partido anterior en Tarapoto. Es triste porque hay un buen plantel y a mí me molesta", agregó.

Sobre la presencia de 'Coco' Araujo como técnico interino, señaló que "hay que respaldar al profe que está ahora. Yo respaldo al profesor que está al mando. Si Coco se queda, yo lo voy a respaldar, el equipo va a estar unido", manifestó.

Alex Valera en la salida de los entrenamientos de Universitario. | Fuente: RPP - Andrea Closa

¿Fossati en Universitario?

"El técnico que venga a va a encontrar un buen grupo, un grupo que se apoya. Acá se crean muchas especulaciones que se pelean... No tenemos ningún problema. El técnico que venga hay que respetarlo y que seamos un grupo. Porque esto no es fácil, primera vez que lo estoy pasando en la 'U'. Tenemos la oportunidad este domingo de poder revertirlo", señaló Valera en relación a la posible llegada del experimentado entrenado uruguayo Jorge Fossati en Ate.

"El grupo está enfocado el domingo, acá todos tenemos la culpa y si nos va mal, a todos nos va mal. Esto no es un bajón futbolístico, es un poco de suerte", culminó el '9' que fue suplente en el choque ante Mannucci.

📄 Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/NObkL6Os4A — Universitario (@Universitario) February 28, 2023

Barreto explicó los requisitos para el sucesor de Compagnucci

Carlos Compagnucci renunció al cargo de entrenador de Universitario de Deportes, después de registrar su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023 en los primeros cuatro cotejos oficiales de la temporada.

Al respecto, Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, conversó con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias para ofrecer detalles del nuevo estratega merengue.

“Estamos analizando opciones. Sabemos que tenemos compromisos cerca como el partido con Melgar y el duelo de Copa Sudamericana. Podemos tener novedades en los próximos días. Es probable que sea extranjero”, manifestó Barreto.





