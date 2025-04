Alex Valera rompió su silencio y envió mensaje a sus críticos: "Esto es fútbol, todo es cambiante"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alex Valera habló de la victoria ante Binacional en Juliaca, pero de la misma forma también se dio tiempo para referirse a las críticas en torno a Universitario, especialmente por sus actuaciones en la Copa Libertadores 2025.

“Las críticas están siempre en todos los equipos. En realidad, nosotros somos una familia y los que damos la cara. Si un día tenemos un mal partido, al día siguiente hay que mejorar. Esto es fútbol, hoy puedes jugar bien, mañana puedes jugar mal y viceversa”, comentó Valera, que ingresó en el segundo tiempo ante Binacional.

Además, Valera opinó de las críticas que recibe por su estadística goleadora en este año: 3 anotaciones tras 10 partidos disputados (2 en Libertadores y 8 en Liga1)

“Las críticas vienen desde hace años. Tengo en el club cinco años y he recibido críticas. Por eso, cuando me va bien no digo nada y cuando va mal tampoco. Esto es fútbol, todo es cambiante. Pero mientras el equipo esté al 100%, yo feliz”, agregó.

También dio un mensaje sobre la campaña de Diego Churín en la 'U'. “Todos no vamos a tener los partidos como quiere la hinchada, pero mientras que actuemos para el equipo y estemos todos concentrados, creo que ese va a ser el camino", expresó.

Valera sobre triunfo ante Binacional

“La plaza ha sido muy complicada, la altura fue muy dura. Sacamos tres puntos importantes y estamos liderando el torneo”, sostuvo Valera tras regresar de Juliaca.

“En realidad, todos estamos preparados. Desde que llegamos a la ‘U’, todos trabajamos a la par y en cualquier momento a cualquiera le puede tocar una oportunidad, cuando menos se lo espere. Creo que lo han demostrado de la mejor manera y ese es el camino. Todos tenemos que estar concentrados al 100% para lograr los objetivos”, puntualizó.

Finalmente, destacó la labor de la dupla técnica Piero Alva y Manuel Barreto de cara al choque ante Binacional.

“Ha sido complicada (la semana), pero el ‘profe’ (Bustos) está en otro lugar trabajando, tenemos que seguir enfocados en nosotros. Con la ayuda de Manuel (Barreto) y Piero (Alva) pudimos sacar un buen resultado y yo creo que eso es mérito de ellos también”, culminó.