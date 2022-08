Alex Valera jugó dos temporadas en Universitario. | Fuente: @Universitario

Alex Valera es nuevo jugador de Al-Fateh de Arabia Saudita. Este lunes, el club árabe anunció el fichaje del delantero de 26 años y horas después Universitario de Deportes confirmó la transferencia que es considerada como la más importante en la historia del cuadro crema.

Manuel Barreto, gerente deportivo del club, indicó que Universitario recibirá el 100% del dinero de la transferencia debido que Valera cedió el porcentaje que le correspondía.

Si bien es cierto que Barreto no dio montos de la transferencia, RPP Noticias pudo conocer que Universitario recibirá 1.300.000 dólares por la venta de Valera. Es más, podría recibir hasta un millón más en variables en "caso el jugador cumpla ciertos objetivos".

Los objetivos que se hablan sería el número de goles que Valera anote en el club donde también milita el volante peruano Christian Cueva.

Universitario sobre salida de Valera

"Alex Valera tenía contrato, pero a pesar de que estaba en la 'U' no contábamos con él. Se podía continuar con una disputa amparados en un contrato, pero no solucionaba el problema", afirmó Barreto sobre la decisión final de Universitario respecto al traspaso de Valera, que no jugó los tres últimos partidos en la Liga 1 Betsson para forzar su fichaje al Medio Oriente.







رحبوا بالفتحاوي البيروفي الجديد 🙌🏻🤩

أليكس فاليرا @Alexvalera_09 🇵🇪🖊️ pic.twitter.com/bRAicKs6hI — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) August 1, 2022

"La transferencia de Valera es la más importante en historia de Universitario"



Este lunes se confirmó el fichaje de Alex Valera por el equipo Al Fateh de Arabia Saudita y, por su parte, Manuel Barreto, gerente deportivo de Universitario de Deportes, habló en conferencia de prensa sobre las razones que tuvieron para aceptar la venta del jugador.

"Se genera mucha especulación y si no hemos salido a hablar antes es porque existía una negociación en curso, cualquier cosa que uno pueda decir o comentar puede perjudicar esa situación", empezó diciendo Barreto.

Asimismo, Barreto indicó: "Nosotros teníamos un inconveniente por la situación, por cómo se ha dado, y finalmente, como club, hemos decidido resolver vender a Alex Valera al club Al Fateh de Arabia Saudita por razones deportivas, porque ya no contábamos con el jugador y, por sobre todo, porque luego de esta semana hemos recibido una propuesta considerablemente superior a la inicial, a la que yo tenía en carpeta la semana pasada".





NUESTROS PODCASTS



Estudio europeo detecta que el virus de la viruela del mono se encuentra en secreciones humanas

El análisis de un estudio en el Reino Unido entre 2018 y 2021 reveló una detección prolongada del virus la viruela del mono en la orina y muestras de sangre. Además, un informe de cuatro casos en Italia del brote actual detectó el virus en semen, heces y saliva. El doctor Elmer Huerta analiza estos nuevos hallagazos.