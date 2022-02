El técnico Álvaro Gutiérrez llegó a Lima para asumir la dirección técnica de Universitario | Fuente: Espacio crema

Pese a que tenía pocos minutos en suelo peruano, el uruguayo Álvaro Gutiérrez ya sabía cómo hacer la 'U' de Universitario de Deportes con las manos. El flamante técnico crema, quien arribó esta mañana a nuestra capital, asumirá el reto de conducir al equipo en Liga1 Betsson y la Copa Libertadores.

“Quiero agradecer a la gente que confió en mi para estar al frente de esta institución. Esperemos estar a la altura. Sabemos que es uno de los más grande del Perú y Sudamérica. Lo único que puedo prometer, es trabajo. No me considero ningún mago, pero, si somos consecuentes con el trabajo, podemos lograr lo que aspiramos”, dijo Álvaro Gutiérrez.

El DT también comentó que conversó con Gregorio Pérez, quien le dio referencias del equipo. “He visto al equipo, pero no tanto como me gustaría. Estuve hablando con Gregorio Pérez y le dije que después del partido lo iba a volver a llamar. Él está super dispuesto, es un super profesional y una gran persona. Por ahí, me podría dar mayores precisiones de lo que es el club y de lo que nosotros buscamos”, señaló.

Universitario y la Copa Libertadores

Universitario de Deportes empezará su participación en la segundas fase de la Copa Libertadores. Sus rivales saldrá del SC Barcelona o Montevideo City Torque. Un reto difícil, pero no imposible.

“Queremos dar pelea y, en la medida de lo posible, llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sabemos que es un escalón grande, pero vamos a ir paso a paso”, finalizó el DT.

