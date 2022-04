Álvaro Gutiérrez: "Me voy muy triste, es terrible el resultado y no tengo más palabras.

Álvaro Gutiérrez, técnico de Universitario de Deportes, analizó la derrota ante Alianza Lima, pero no aceptó preguntas. El DT aseguró que estaba "muy dolido" con el "terrible resultado" de 4-1 en el clásico peruano.

"No voy aceptar preguntas. Solo daré mi opinión. Estamos muy tristes y dolidos por la manera cómo se desarrolló el partido. Creo que no hay esa diferencia (entre equipos) con lo que se vio en el marcador", comenzó su monólogo el técnico crema en conferencia de prensa.

"El partido empezó parejo. Tuvimos 10 minutos de concentración, pero ahí vinieron los goles de ellos. A partir de ahí jugamos desordenados, desatentos. La verdad que nos sacó del partido ese 2-0.

Los errores de Universitario

Universitario adoleció durante el partido de varias cosas. Álvaro Gutiérrez los enumera: "No estuvimos claros en hilvanar jugadas, no estuvimos precisos en el control de la pelota y el pase. No estuvimos atentos en la presión posterior cuando perdíamos la pelota. Sabíamos que era un partido difícil y cuando vas perdiendo teniendo a toda tu hinchada, puede pasar. No es excusa", añadió.

Sobre el descuento, que llegó por una jugada forzada de Iván Santillán, comentó: "La verdad, el gol que hicimos llegó por intentos individuales, no por jugadas u orden o llegadas hilvanadas"

"Me voy triste. Lamentamente este terrible resultado nos pasó en el clásico. Lo peor que nos podía pasar fue eso, no tengo más palabras para decir, no voy hacer una crítica individual a un jugador... Estoy muy dolido", finalizó.

