Jean Ferrari arremetió contra Bruno Marioni tras conseguir el bicampeonato de la Liga1 Te Apuesto

Universitario de Deportes logró la hazaña. El cuadro crema se coronó campeón en su centenario, tras empatar 0-0 con Los Chankas, y —de esta manera— sumó una estrella más en su palmarés.

Tras el cotejo, el administrador del cuadro crema, Jean Ferrari, se mostró eufórico. Primero, agradeció a su familia por el apoyo y luego a los hinchas que siempre acompañaron al equipo.

"Esto va para mi mujer, para mis hijos que siempre han estado conmigo. ¡Lo logramos!", dijo en un inicio.

"Esto es para ellos (los hinchas), porque sin ellos no hubiéramos podido recuperar el club. Todos esos ingresos, todo ese apoyo, todo eso que han dado los hinchas y por eso el club está como está", complementó.

Jean Ferrari y el duro mensaje a Bruno Marioni tras la obtención del título de la Liga 1 | Fuente: @L1MAX_

Jean Ferrari arremetió contra Bruno Marioni

Luego, el administrador de Universitario de Deportes arremetió contra Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima.

"Yo solo soy una herramienta, pero una herramienta que tiene los *** así de grandes. A ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol peruano. A ti, Marioni, sí, para ti", indicó en un primer momento.

"Te botaron de México por pelearte con la gente. ¿Y yo soy el que le hace daño? En mi país... contrataste a un entrenador y lo botaste al día siguiente. Eso no se hace. Eso no se hace. Jalas jugadores de otros lados. Eso no se hace", finalizó.