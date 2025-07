Jorge Fossati, por el título del Apertura con la 'U': "Esto es mérito de muchos, nadie campeona solo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario alcanzó un nuevo objetivo. Y es que el equipo crema empató sin goles con Los Chankas y con ello es el ganador del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Jorge Fossati llegó nuevamente a Universitario de Deportes este año para reemplazar a Fabián Bustos, quien salió a Olimpia. Justamente, el entrenador uruguayo de la escuadra merengue habló tras el cotejo ante el cuadro 'guerrero', el cual le peleó de igual a igual en el estadio Monumental.

"Un rival que vino a buscar algo y se lo llevó. Llegó a meterse atrás, defender y están en todo su derecho. Nosotros lo buscamos con orden, porque un empate también nos daba el título. Tuvimos oportunidades", le dijo Fossati a Gol Perú.

𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟱 ✅



¡Somos los ganadores del Torneo Apertura! 🥇#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/1Dgfe78j34 — Universitario (@Universitario) July 12, 2025

Universitario tiene presente a Fabián Bustos

Además, también le dio mérito al argentino Fabián Bustos, quien fue parte del comando técnico en la primera parte de la temporada.

"Esto es mérito de muchos. Como siempre digo, nadie solo campeona nada. Este torneo no lo empecé yo. Tengo mi cuerpo técnico y es de primera categoría. Me acuerdo especialmente del profesor Sebastián Avellino que no estuvo ahora con nosotros", remarcó el DT charrúa.

Hay que tener en cuenta que, además, Universitario llegó a los 39 puntos en la tabla de posiciones y al término del Apertura le sacó dos unidades a su más cercano perseguidor: Alianza Lima. Los íntimos igualaron por el mismo marcador contra UTC en Cajabamba.

En tanto, los merengues han ganado los últimos cuatro torneos cortos, logrando un hito en la liga peruana de primera división.

Aunque no tendrán mucho descanso, porque el viernes 18 de julio debuta en el Clausura de local frente a Comerciantes Unidos.

