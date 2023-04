Carlos Compagnucci renunció a su cargo en Universitario luego de cuatro partidos en el 2023 | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes se encuentra en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson tras remontar posiciones desde la llegada de Jorge Fossati. El uruguayo no sabe de derrotas (7 victorias y un empate) con el cuadro crema entre el certamen local y la Copa Sudamericana, a pesar que el inicio de temporada los resultados fueron adversos.

La ‘U’ comenzó el curso con Carlos Compagnucci en la dirección técnica, quien luego de estrenarse con goleada sobre Cantolao hilvanó tres caídas, incluyendo el Clásico ante Alianza Lima. El argentino se refirió a la actualidad de Universitario, destacando que se siente parte de ella porque fue el encargado de confeccionar la plantilla.

“Estoy contento, feliz por lo que está pasando en Universitario. También me siento parte de ello, porque armé el plantel, quiero que las cosas vayan bien. Si las cosas estuvieran yendo mal, yo también sería el responsable. Estoy feliz, quiero al club, mantengo contacto con la gente de ahí. Creo que será un buen año para la ‘U’, tiene material y por la necesidad que tenemos de salir campeón, lo que venga el año que viene de entrar a la Copa Libertadores”, dijo en diálogo con ‘Willax Deportes’.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Carlos Compagnucci clasificó a Universitario a la Copa Sudamericana 2023 | Fuente: Universitario

Compagnucci y sus deseos por Universitario

Carlos Compagnucci tuvo su primera etapa en Universitario durante el 2005. Retornó a mitad del año pasado y se mantuvo hasta la actual campaña, cuando tras cuatro partidos presentó su renuncia al cargo.

“A mí me gustaría que a la ‘U’ le vaya bien y salga campeón, pero por una cuestión porque soy hincha de los clubes por donde paso”, mencionó.

Asimismo, Compagnucci se refirió al rendimiento de Universitario con Jorge Fossati, apuntando a las modificaciones en el sistema táctico y el detalle que Horacio Calcaterra es alternativa en el mediocampo.

“Si doy el paso al costado es porque entiendo que el plantel está preparado para competir arriba, teníamos herramientas y no se daba. Es cuestión de encontrar el sistema, cambios en el equipo. Yo a Calcaterra no lo hubiera sacado nunca. Lo llevé como un emblema del equipo porque me parecía un tipo que pudo ser el organizador, el motor del equipo. En los cambios se consigue que el equipo se aplome”, consideró.

Compagnucci retornó a Universitario en 2022. Su primer ciclo en el club fue en 2005. | Fuente: Universitario

Compagnucci y la comparativa con Fossati

Carlos Compagnucci se refirió a las comparaciones del rendimiento de Universitario durante su estancia con las cifras en el ciclo de Jorge Fossati.

“Si yo doy el paso al costado es porque no conseguí los resultados, no me afecta que digan eso porque es la realidad. Tampoco es que estamos inventando nada. A mí como entrenador me duele no estar en este momento”, apuntó.

“Dolor lógico de no poder llegar a puerto. Dolor de no conseguir el título que es por lo que también el club me contrató”, añadió el argentino.





NUESTROS PODCASTS

LIMA 8.8: Alerta sismo

El 30 de marzo de 2024 un sismo de magnitud 8.8 sacude la costa central del Perú… En esta ficción narramos las primeras horas de un evento de gran magnitud y cómo afecta a nuestros protagonistas y al resto de habitantes de Lima y Callao. Un podcast producido por RPP y Pacífico Seguros.