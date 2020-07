Aldo Corzo fichó por Universitario en 2017 | Fuente: Prensa U

A tres semanas de la vuelta oficial de la Liga 1, que además coincidirá con una fecha más de su aniversario institucional, Universitario lleva adelante sus entrenamientos con todo su plantel completo, pero sin resolver todavía la situación administrativa que atraviesa el club. Parte de la división entre dos facciones que reclaman por su dirección, es que el equipo no entrena en las sedes de su propiedad, hecho por el que se expresó Aldo Corzo, capitán del grupo.

“Estamos incómodos porque no tenemos Campo Mar, es un momento complicado porque debe ser unos de los mejores sitios para entrenar y no poder hacerlo ahí es fastidioso. Ahora estamos con la administración del señor (Carlos) Moreno y es incómodo no poder entrenar en Campo Mar, ya que la sede la tiene la otra gerencia. Estamos fastidiados porque queremos llegar lo mejor posible al torneo”, expresó en ‘Movistar Deportes’.

Para la vuelta de la Liga 1, la ‘U’ enfrentará a Cantolao y tendrá en el banquillo a Ángel Comizzo, el entrenador argentino que comenzó su tercera etapa en el club también en medio de la disputa por la administración merengue.

“Estamos contentos porque ya empezamos a entrenar con todo el grupo y ahora que está Ángel (Comizzo) con todo su comando técnico, ya estamos haciendo una pretemporada pensado en lo que viene. Al entrenador le gusta más la posesión de balón, pero es algo que al toque lo vamos a agarrar porque ya lo hemos trabajado el año pasado”, aseguró el defensor.