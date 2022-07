Aldo Corzo | Fuente: Liga 1

El último sábado Universitario de Deportes cayó por 0-1 ante Deportivo Municipal en el estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura y, tras el encuentro, Aldo Corzo, lateral del cuadro 'crema', se refirió a esta derrota.

"El gol temprano nos cambia la estrategia, es algo que no esperábamos pero es parte del fútbol. Igual con el gol en contra o sin él jugamos a buscar el partido, intentamos por todos lados, no concretamos pero estuvimos ahí. No nos generaron situaciones pero tenemos que estar un poco mejor de cara al gol", indicó Corzo en conferencia de prensa.

Asimismo, el seleccionado nacional agregó: "La idea es campeonar, sabemos que nos alejamos pero igual tenemos que pelear el torneo, buscar la forma de levantar. Es una derrota dura pero hay que levantarnos, tenemos un partido complicado el domingo pero hay que ver la manera de sacarlo adelante".

Sobre el desempeño del rival, Corzo destacó: "'Muni trató de contragolpear con el gol a favor pero no nos llegaron de manera muy clara. Nosotros tuvimos el balón, generamos ocasiones pero no las metimos y ese fue nuestro error".

Como se recuerda, esta es la segunda derrota consecutiva de Universitario de Deportes en lo que va del Torneo Clausura. Su próximo encuentro será ante Cienciano el domingo 7 de agosto a las 3:30 pm en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.