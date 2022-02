Aldo Corzo | Fuente: Liga 1

Este sábado Universitario de Deportes cayó por 2-1 a Carlos Stein en Lambayeque por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson y, tras el encuentro, Aldo Corzo, lateral derecho 'crema', se refirió a esta derrota que les quita el invicto.

"Fue un partido que parecía manejado, estábamos tranquilos, siento que los goles en contra no fueron tanto por virtud de ellos, sino por errores nuestros. Eso hay que corregir. Hay que mejorar arriba también", declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, Corzo agregó: "Hay que voltear rápido la página porque tenemos Copa Libertadores. Hay que estar de pie para jugar el miércoles", en referencia al duelo ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador este miércoles 23 de febrero por la segunda fase de la Copa Libertadores.

"Siempre duele perder un partido al final. Creo que no lo merecimos. Pero el fútbol no es de merecimientos. El fútbol es de goles. Hablar ahora de que la cancha está pésima y que las condiciones son pésimas y que es un problema que tenemos de años atrás. No quiero hablar de eso porque después dicen que lo digo cuando pierdo. Es más de lo mismo", indicó Corzo.

En la misma línea agregó: "Lamentablemente, nuestras cabezas permiten esto. No me sorprende. Espero que haya un cambio porque después a nosotros nos exigen muchas cosas. Con climas y canchas así, no vamos a avanzar. Estamos retrocediendo. Los demás países nos sacan más ventaja".