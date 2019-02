Alejandro Hohberg llega a la 'U' tras ser goleador de Alianza Lima. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Entre las principales novedades de Universitario de Deportes en la Noche Crema, estaba Alejandro Hohberg. Su recibimiento era un tema que causaba curiosidad no solo entre los mismos hinchas cremas, sino también en ajenos. Su pasado blanquiazul era el principal motivo.

Al salir a la cancha del Monumental, el flamante refuerzo de la 'U' fue aplaudido por todos los presentes en las tribunas. Pero la bienvenida no quedó ahí. De inmediato, la hinchada empezó a cantar "Esa es la 'U', el mejor de los equipos... el mejor de los equipos, ese equipo se llama la 'U'...".

Al respecto, el 'Enano' aseguró que no se lo esperaba, pero se sintió bastante cómodo. "Sí me sorprendió. Lo tomé para bien. No sabía cómo me podían recibir porque era algo raro, pero fue de la mejor manera. Me agradó mucho. Ahora tengo que responder a las expectativas y a la gente", dijo a Gol Perú.

"Fue una noche muy linda para todos. A los hinchas quiero hacerles saber que me sentí muy comodo, que vamos a pelear todo lo que juguemos, que siento que me dieron una buena bienvenida, me hicieron saber dónde estoy y sé la responsabilidad que tengo", agregó.

Por otro lado, Alejandro Hohberg aseguró que su prioridad, por ahora, no es la Selección Peruana, sino hacer las cosas bien en Universitario de Deportes. "Sinceramente, no. Es algo distinto lo que me toca este año, con la decisión que tomé, y me enfoco en responder y en que al equipo le vaya bien. No me pongo meta de goles, pero sí me exijo", finalizó.